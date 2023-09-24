Абиба Абужакынова: Медаль Азиады посвящаю своей погибшей подруге

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова, которая принесла первую медаль Казахстану на Азиатских играх, посвятила награду погибшей в автокатастрофе подруге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

В первый соревновательный день казахстанские дзюдоисты пополнили копилку сборной Казахстана двумя медалями. Абиба Абужакынова дошла до финала в весовой категории до 48 килограммов и завоевала серебряную медаль. После награждения спорстсменка рассказала кому посвятила свою награду.

"Эту медаль я посвящаю своей подруге. Совсем недавно прошли 40 дней, побывав на них, я приехала сюда. Мы вместе учились в интернате", - рассказала Абиба.

Еще одну медаль принес Магжан Шамшадин. Казахстанский дзюдоист смог завовевать бронзу Азиатских игр в весовой категории до 60 килограммов.

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