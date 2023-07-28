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Адильбек Мусин не смог выйти в финал чемпионата мира по плаванию

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Адильбек Мусин
Адильбек Мусин. Фото: olympic.kz

На чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония) состоялись полуфиналы в плавании на 100 метров баттерфляем. За выход в финал бился казахстанец Адильбек Мусин, передает NUR.KZ.

Мусин выступил в первом полуфинальном заплыве. Он финишировал седьмым. Его время составило 51.81 секунды. К сожалению, пробиться в финал ему не удалось. Казахстанский пловец занял итоговое 14-е место.

Стоит отметить, что в квалификационном раунде Мусин установил рекорд Казахстана. Он показал 51,68 секунды, что и стало рекордом, а также позволило ему выйти в 1/2 финала.

Также ему не хватило всего одной сотой секунды, чтобы автоматически квалифицироваться на Олимпийские игры-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2030490-adilbek-musin-ne-smog-vyyti-v-final-chempionata-mira-po-plavaniyu/

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