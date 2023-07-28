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Адильбек Мусин установил рекорд Казахстана и вышел в полуфинал ЧМ по плаванию

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Пловец Адильбек Мусин
Адильбек Мусин. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Член сборной Казахстана по плаванию Адильбек Мусин пробился в полуфинал чемпионата мира в Фукуоке (Япония). Также спортсмен установил рекорд страны, сообщает Olympic.kz.

Пловец проявил себя на дистанции 100 метров баттерфляем. В квалификационном раунде он показал 51,68 секунды, что и стало рекордом, а также позволило ему выйти в 1/2 финала.

"С этим результатом Адильбек установил новый рекорд Казахстана, и остановился всего в одной сотой доле секунды от отборочного норматива "А", который дает автоматическую квалификацию на Олимпийские игры Париж-2024. Адильбек планомерно обновляет рекорды Казахстана, целенаправленно идет к своей цели. Впереди еще полуфинальные и финальные заплывы в данной дисциплине, поэтому есть еще возможность улучшить результат и мы желаем Адильбеку удачи и победного настроя", прокомментировал выступление Мусина олимпийский чемпион Дмитрий Баландин - тренер-консультант национальной сборной команды Республики Казахстан.

Представительница женского отечественного плавания Диана Тасжанова установила новый рекорд Казахстана на дистанции 800 метров вольным стилем, который принадлежал Марине Уфимцевой и держался с 1983 года. Диана преодолела дистанцию в предварительном заплыве за 8:51,46 сек, показав 30-й результат.

"В нашей сборной команде по плаванию прошло обновление, и сейчас Адильбек Мусин, в недавнем прошлом юный пловец, уже является лидером отечественной сборной. В команде появились талантливые девочки, одна из них Диана Тасжанова, которая сегодня обновила рекорд 1983 года. Это говорит о том, что работа, проведенная в предыдущие годы, дает результат, развитие идет.

Необходимо отметить, что основой всего является детско-юношеский спорт и нашей главной задачей является развитие базы для обеспечения максимального охвата детей занятиями спортом, тогда у нас появится еще больше звезд и мы сможем полноценно, большой командой выступать на международных соревнованиях и конкурировать с мировыми лидерами. Главным стартом этого года для нас являются Азиатские игры. Команда готовится и показывает хорошую динамику результатов, мы продолжаем планомерную работу, ждем успехов и надеемся на высокие достижения наших пловцов на Азиатских играх", отметил президент Федерации водных видов спорта Андрей Крюков.

Добавим, что полуфинальные заплывы состоятся вечером 28 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2030474-adilbek-musin-ustanovil-rekord-kazahstana-i-vyshel-v-polufinal-chm-po-plavaniyu/

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