Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Ведите себя прилично": бойца из России забросали бутылками в Алматы (видео)

Опубликовано:

Зрители бросали бутылки в ринг.
Зрители бросали бутылки в ринг. Кадр из видео: t.me/vestnik_mma

В Алматы бойца из России Марата Исаева после выступления на турнире по кулачным боям Nomad Fighting Championship забросали бутылками - зрителям не понравилось его поведение, передает Sports.kz.

Сообщается, что после боя с казахстанцем Сериком Сармухаммедом российский боец стал показывать публике средний палец и неприличные жесты.

В ответ на непристойное поведение болельщики стали кидать в сторону ринга бутылки.

"Тише, тише, друзья! Не бросайте бутылки! Убедительная просьба, друзья, — ведите себя прилично! В конце концов, давайте успокоимся! Друзья, не бросайте бутылки в ринг", – пытался успокоить зрителей на трибунах ринг-анонсер.

Добавим, что Nomad Fighting Championship, согласно информации на сайте, – это первая профессиональная лига по кулачным боям в Казахстане.

Согласно правилам, кулачный бой ведется исключительно в стойке на руках. Борьба и удары другими частями тела запрещены.

Бой длится три раунда по две минуты, помимо чемпионских и главных боев

Бой ведется в 4-унцевых перчатках

Разрешены удары из клинча, удары плечами, бэкфист, супермен-панч, хоккейный клинч

В случае нокдауна у бойца есть 10 секунд, чтобы показать готовность продолжить поединок

Напомним, в октябре прошлого года футбольный матч "Акжайык" – "Кызыл-Жар" завершился скандалом – между игроками произошла потасовка, а судью забросали бутылками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2024256-vedite-sebya-prilichno-boytsa-iz-rossii-zabrosali-butylkami-v-kazahstane-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.