"Ведите себя прилично": бойца из России забросали бутылками в Алматы (видео)

Зрители бросали бутылки в ринг. Кадр из видео: t.me/vestnik_mma

В Алматы бойца из России Марата Исаева после выступления на турнире по кулачным боям Nomad Fighting Championship забросали бутылками - зрителям не понравилось его поведение, передает Sports.kz.

Сообщается, что после боя с казахстанцем Сериком Сармухаммедом российский боец стал показывать публике средний палец и неприличные жесты.

В ответ на непристойное поведение болельщики стали кидать в сторону ринга бутылки.

"Тише, тише, друзья! Не бросайте бутылки! Убедительная просьба, друзья, — ведите себя прилично! В конце концов, давайте успокоимся! Друзья, не бросайте бутылки в ринг", – пытался успокоить зрителей на трибунах ринг-анонсер.

Добавим, что Nomad Fighting Championship, согласно информации на сайте, – это первая профессиональная лига по кулачным боям в Казахстане.

Согласно правилам, кулачный бой ведется исключительно в стойке на руках. Борьба и удары другими частями тела запрещены.

Бой длится три раунда по две минуты, помимо чемпионских и главных боев

Бой ведется в 4-унцевых перчатках

Разрешены удары из клинча, удары плечами, бэкфист, супермен-панч, хоккейный клинч

В случае нокдауна у бойца есть 10 секунд, чтобы показать готовность продолжить поединок

Напомним, в октябре прошлого года футбольный матч "Акжайык" – "Кызыл-Жар" завершился скандалом – между игроками произошла потасовка, а судью забросали бутылками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2024256-vedite-sebya-prilichno-boytsa-iz-rossii-zabrosali-butylkami-v-kazahstane-video/