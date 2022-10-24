Судью забросали бутылками после матча "Акжайык" - "Кызыл-Жар" (видео)

Потасовка. Кадр из видео: instagram.com/sportsru_kz

Футбольный матч "Акжайык" - "Кызыл-Жар" завершился скандалом - между игроками произошла потасовка, а судью забросали бутылками, передает в своем Telegram-канале издание "Мой Город".

Встреча двух команд, которая завершилась со счетом 2:2, произошла на стадионе в Уральске в минувшее воскресенье, 23 октября.

После финального свистка между футболистами произошла потасовка. Разнимать их пришлось сотрудникам полиции, отметили корреспонденты.

Недовольны судейством были и собравшиеся на стадионе фанаты. После окончания матча в судью с трибун полетели бутылки и пластиковые стаканчики.

"Конечно, мы недовольны результатом, но к ребятам претензий нет. Мы их благодарим за проделанную работу. Но то, как отработала судейская бригада, это просто издевательство над нашими парнями, над нашим клубом, да над казахстанским футболом. Так нельзя. Извините за резкость, но у меня все," - прокомментировал тренер "Акжайыка" после матча.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994128-sudyu-zabrosali-butylkami-posle-matcha-akzhayyk-kyzyl-zhar-video/