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Дзюдоистка Аяла Мереке уступила в схватке за бронзу на Паралимпиаде-2024

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Казахстанская парадзюдоистка Аяла Мереке
Казахстанская парадзюдоистка Аяла Мереке. Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба Дирекции развития спорта

Представительница сборной Казахстана по пара дзюдо Аяла Мереке не смогла одержать победу в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступает в категории J2, где участвуют атлеты с нарушением зрения, в весе до 70 килограммов. Соперницей Аялы по медальному поединку была грузинская дзюдоистка Ина Калдани - серебряным призером прошлой Паралимпиады.

Казахстанская дзюдоистка со старта схватки пыталась провести результативные приемы, но грузинка успешно защищалась. В течение второй минуты Калдани получила два сидо (предупреждение).

До конца поединка девушки не смогли выявить победительницу, и все решалось в дополнительное время. "Золотой балл" заработала Калдани, которая и попала на пьедестал.

Таким образом, Аяла Мереке заняла пятое место на Паралимпийских играх в Париже, которые стали для нее дебютными.

Напомним, ранее третью серебряную медаль сборной Казахстана принес парадзюдоист Ергали Шамей. Также, сегодня, бронзовым призером Паралимпийских игр в Париже-2024 стала Даяна Федосова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158404-dzyudoistka-ayala-mereke-ustupila-v-shvatke-za-bronzu-na-paralimpiade-2024/

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