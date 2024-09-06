Дзюдоистка Аяла Мереке уступила в схватке за бронзу на Паралимпиаде-2024

Представительница сборной Казахстана по пара дзюдо Аяла Мереке не смогла одержать победу в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступает в категории J2, где участвуют атлеты с нарушением зрения, в весе до 70 килограммов. Соперницей Аялы по медальному поединку была грузинская дзюдоистка Ина Калдани - серебряным призером прошлой Паралимпиады.

Казахстанская дзюдоистка со старта схватки пыталась провести результативные приемы, но грузинка успешно защищалась. В течение второй минуты Калдани получила два сидо (предупреждение).

До конца поединка девушки не смогли выявить победительницу, и все решалось в дополнительное время. "Золотой балл" заработала Калдани, которая и попала на пьедестал.

Таким образом, Аяла Мереке заняла пятое место на Паралимпийских играх в Париже, которые стали для нее дебютными.

Напомним, ранее третью серебряную медаль сборной Казахстана принес парадзюдоист Ергали Шамей. Также, сегодня, бронзовым призером Паралимпийских игр в Париже-2024 стала Даяна Федосова.

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