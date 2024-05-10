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Разгромом завершилась схватка казахстанского борца за последнюю олимпийскую лицензию

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Казахстанский борец Динмухамед Кошкар
Динмухамед Кошкар. Фото: United World Wrestling

Казахстанский борец греко-римского стиля Динмухамед Кошкар уступил в схватке за лицензию на Олимпиаду-2024 на отборочном турнире в Стамбуле, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен проиграл в четвертьфинале в весовой категории до 67 килограммов, но получил возможность принять участие в утешительном раунде. Через него Кошкар пробился в схватку за последнюю олимпийскую лицензию, где его соперником стал Мохамед Эльсайед — многократный чемпион Африки и бронзовый призер Олимпиады-2020.

На первой минуте египтянину зачли два балла, но тренер казахстанца запросил видеоповтор. "Челлендж" оказался неудачным, еще одно очко получил Эльсайед.

Затем египтянин заработал еще один балл, а вскоре выполнил бросок, который позволил ему одержать досрочную разгромную победу со счетом 8:0.

Турнир в Стамбуле был последним шансом получить лицензии на Олимпиаду-2024. Таким образом, у Казахстана осталось четыре квоты в греко-римской борьбе. Их обладателями ранее стали Айдос Султангали (до 60 кг), Демеу Жадраев (до 77 кг), Нурсултан Турсынов (до 87 кг) и Алимхан Сыздыков (до 130 кг).

Без лицензий в греко-римской борьбе Казахстан остался в весовых категориях до 67 и до 97 килограммов. Три путевки на данный момент заработали "вольники", а женская национальная команда в этом виде спорта впервые за 20 лет не будет представлена на Олимпиаде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2098616-razgromom-zavershilas-shvatka-kazahstanskogo-borca-za-poslednyuyu-olimpiyskuyu-licenziyu/

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