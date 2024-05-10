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Казахстанский "классик" продолжил борьбу за последнюю олимпийскую квоту после поражения

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Казахстанский борец Динмухаммед Кошкар
Казахстанский борец Динмухаммед Кошкар: НОК РК

Казахстанский борец греко-римского стиля Динмухаммед Кошкар продолжил выступление на заключительном отборочном турнире к Олимпийским играм – 2024, сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Напомним, спортсмен потерпел поражение от представителя Грузии Рамаза Зоидзе в четвертьфинале турнира в весовой категории до 67 килограммов, который проходит в Стамбуле (Турция).

Однако благодаря выходу Зоидзе в финал Кошкар получил второй шанс на завоевание олимпийской путевки через утешительный раунд и поединок за третье место.

В утешительном раунде казахстанцу удалось одержать победу над россиянином Асланом Висаитовым. Схватка завершилась со счетом 3:3. Кошкар выиграл по дополнительным показателям и продолжил борьбу за лицензию.

На данный момент у казахстанских "классиков" четыре квоты в категориях до 60, 77, 87 и 130 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2098430-kazahstanskiy-klassik-prodolzhil-borbu-za-poslednyuyu-olimpiyskuyu-kvotu-posle-porazheniya/

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