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Казахстанец принес стране вторую лицензию на Олимпиаду – 2024 в стендовой стрельбе

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Представитель сборной Казахстана по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко
Представитель сборной Казахстана по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко: Пресс-служба НОК РК

Представитель сборной Казахстана по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко принес национальной команде вторую лицензию для участия на Олимпиаде – 2024 в Париже, сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанец успешно выступил на квалификационном турнире в столице Катара Дохе. Он выступил в дисциплине "скит". Эдуарду Ещенко удалось пройти отборочный раунд и выйти в финальную часть соревнований.

В заключительной части выступлений ему удалось занять третье место в зачете. Завоевание бронзовой медали позволило спортсмену отобраться на летние Олимпийские игры в Париже. Первую лицензию в данном направлении ранее завоевала казахстанка Мария Дмитриенко.

Напомним, что сегодня олимпийскую лицензию для страны завоевала 27-летняя отечественная фехтовальщица Айгерим Сарыбай. Ей удалось одержать победу в турнире азиатского отбора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2092571-kazahstanec-prines-strane-vtoruyu-licenziyu-na-olimpiadu-2024-v-stendovoy-strelbe/

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