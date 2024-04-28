Казахстанец принес стране вторую лицензию на Олимпиаду – 2024 в стендовой стрельбе

Представитель сборной Казахстана по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко принес национальной команде вторую лицензию для участия на Олимпиаде – 2024 в Париже, сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанец успешно выступил на квалификационном турнире в столице Катара Дохе. Он выступил в дисциплине "скит". Эдуарду Ещенко удалось пройти отборочный раунд и выйти в финальную часть соревнований.

В заключительной части выступлений ему удалось занять третье место в зачете. Завоевание бронзовой медали позволило спортсмену отобраться на летние Олимпийские игры в Париже. Первую лицензию в данном направлении ранее завоевала казахстанка Мария Дмитриенко.

Напомним, что сегодня олимпийскую лицензию для страны завоевала 27-летняя отечественная фехтовальщица Айгерим Сарыбай. Ей удалось одержать победу в турнире азиатского отбора.

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