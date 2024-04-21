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Казахстан получил еще одну лицензию на Олимпийские игры — 2024

Опубликовано:

Демеу Жадраев
Демеу Жадраев. Фото: olympic.kz

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев заработал путевку на Олимпиаду-2024 по итогам азиатского отборочного турнира в Бишкеке, передает NUR.KZ.

В решающей схватке весовой категории до 77 килограммов спортсмену противостоял Ли До Вон из Южной Кореи. 34-летний казахстанец сначала уступал, но затем сумел провести важный прием и одержал победу со счетом 5:2, став одним из двух обладателей лицензий.

Ранее Жадраев участвовал в Олимпиаде-2020, где остался без медали. Также в его активе серебро чемпионата мира (2017 год), серебро (2018) и бронза (2015) чемпионатов Азии.

Для сборной Казахстана по греко-римской борьбе лицензия Жадраева стала третьей. Также путевками на Олимпиаду-2024 владеют Нурсултан Турсынов (до 87 килограммов) и Айдос Султангали (до 60 килограммов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2088560-kazahstan-poluchil-esche-odnu-litsenziyu-na-olimpiyskie-igry-2024/

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