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Досрочная победа принесла казахстанскому борцу лицензию на Олимпиаду-2024

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Айдос Султангали
Айдос Султангали. Фото: olympic.kz

Казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали стал обладателем путевки на летнюю Олимпиаду-2024 по итогам азиатского отборочного турнира в Бишкеке, передает NUR.KZ.

В решающей полуфинальной схватке в категории до 60 килограммов спортсмену противостоял Жуй Чи Хуанг из Китайского Тайбэя. Султангали владел большим преимуществом и при счете 9:0 оформил туше, что принесло ему досрочную победу.

Таким образом, 28-летний казахстанец стал обладателем путевки на Олимпиаду-2024. Ранее из представителей республики лицензию в греко-римской борьбе получил Нурсултан Турсынов (вес до 87 килограммов).

Султангали ранее не участвовал в Олимпийских играх. В его активе есть победа на чемпионате Азии (2021 год) и две бронзовые медали чемпионатов мира (2018, 2022).

В весовой категории до 67 килограммов на турнире в Бишкеке сборная Казахстана осталась без лицензии. Мейржан Шермаханбет со счетом 2:11 уступил в решающей схватке японцу Кетаро Согабе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2088524-dosrochnaya-pobeda-prinesla-kazahstanskomu-bortsu-litsenziyu-na-olimpiadu-2024/

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