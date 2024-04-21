Досрочная победа принесла казахстанскому борцу лицензию на Олимпиаду-2024

Казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали стал обладателем путевки на летнюю Олимпиаду-2024 по итогам азиатского отборочного турнира в Бишкеке, передает NUR.KZ.

В решающей полуфинальной схватке в категории до 60 килограммов спортсмену противостоял Жуй Чи Хуанг из Китайского Тайбэя. Султангали владел большим преимуществом и при счете 9:0 оформил туше, что принесло ему досрочную победу.

Таким образом, 28-летний казахстанец стал обладателем путевки на Олимпиаду-2024. Ранее из представителей республики лицензию в греко-римской борьбе получил Нурсултан Турсынов (вес до 87 килограммов).

Султангали ранее не участвовал в Олимпийских играх. В его активе есть победа на чемпионате Азии (2021 год) и две бронзовые медали чемпионатов мира (2018, 2022).

В весовой категории до 67 килограммов на турнире в Бишкеке сборная Казахстана осталась без лицензии. Мейржан Шермаханбет со счетом 2:11 уступил в решающей схватке японцу Кетаро Согабе.

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