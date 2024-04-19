Алишер Ергали завоевал путевку на Олимпийские игры-2024

Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали выиграл решающую схватку и принес нашей стране третью олимпийскую лицензию в борьбе, передает NUR.KZ.
На лицензионном турнире по вольной борьбе, который в эти дни проходит в Бишкеке прошли решающие схватки первого соревновательного дня. Казахстанец Алишер Ергали, выступающий в весовой категории до 97 килограммов в полуфинале одержал победу над китайским борцом Аюсайманом Хабилой. Счет поединка - 3:2.
Таким образом Ергали приносит нашей команде третью лицензию в борьбе. Ранее, путевку на самый важный старт четырехлетия завоевал вольник Азамат Даулетбеков в весе до 86 килограммов и борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов (87кг).
Еще один казахстанец, Нуркожа Кайпанов уступил в решающем поединке иранскому спортсмену Йонесу Эмамишогаю со счетом 0:11.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2088029-alisher-ergali-zavoeval-putevku-na-olimpiyskie-igry-2024/