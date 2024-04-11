Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Цель – выиграть лицензию на Олимпиаду": Айтмухан – после поражения в финале чемпионата Азии

Опубликовано:

Казахстанский борец Ризабек Айтмухан
Ризабек Айтмухан. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Первый казахстанский чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан прокомментировал свое поражение в финале азиатского первенства в Бишкеке, передает NUR.KZ.

Напомним, что в Бишкеке в эти дни проходит чемпионат Азии по борьбе. В финальной схватке в весе до 97 килограммов казахстанец уступил представителю Бахрейна Ахмеду Тажудинову и завоевал серебряную медаль.

"…Думал, что в этот раз будет золото, но победы и поражения от Всевышнего. Будем этим довольствоваться!

Ахмед - чемпион мира, очень сильный борец. Очень рад, что расту в такой конкуренции. При такой конкуренции уровень борьбы будет только расти.

Цель на будущее - выиграть лицензию на Олимпиаду, если будет возможность. Если не поеду туда, то среди молодежи будет много соревнований, на них будем готовиться", - цитирует борца телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Ризабек Айтмухан завоевал титул чемпиона мира в весе до 92 килограммов, он поднялся в другой вес ради выступления на Олимпийских играх, однако в финале отборочных соревнований он уступил Алишеру Ергали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2083391-tsel-vyigrat-litsenziyu-na-olimpiadu-aytmuhan-posle-porazheniya-v-finale-chempionata-azii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.