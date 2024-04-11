"Цель – выиграть лицензию на Олимпиаду": Айтмухан – после поражения в финале чемпионата Азии

Первый казахстанский чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан прокомментировал свое поражение в финале азиатского первенства в Бишкеке, передает NUR.KZ.

Напомним, что в Бишкеке в эти дни проходит чемпионат Азии по борьбе. В финальной схватке в весе до 97 килограммов казахстанец уступил представителю Бахрейна Ахмеду Тажудинову и завоевал серебряную медаль.

"…Думал, что в этот раз будет золото, но победы и поражения от Всевышнего. Будем этим довольствоваться!

Ахмед - чемпион мира, очень сильный борец. Очень рад, что расту в такой конкуренции. При такой конкуренции уровень борьбы будет только расти.

Цель на будущее - выиграть лицензию на Олимпиаду, если будет возможность. Если не поеду туда, то среди молодежи будет много соревнований, на них будем готовиться", - цитирует борца телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Ризабек Айтмухан завоевал титул чемпиона мира в весе до 92 килограммов, он поднялся в другой вес ради выступления на Олимпийских играх, однако в финале отборочных соревнований он уступил Алишеру Ергали.

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