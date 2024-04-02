Стало известно, сколько заработают казахстанские боксеры за медали на Олимпиаде в Париже

В пресс-службе Казахстанской Федерации бокса опубликовали суммы, которые заработают спортсмены, в случае завоевания призовых мест на Олимпийских играх-2024 в Париже, передает NUR.KZ.
"…Боксеры и тренеры сборной, завоевавшие лицензии на Всемирном квалификационном турнире в Италии, были награждены финансовыми призами. Боксеры получили по 20 000 долларов США, а главный тренер Мырзагали Айтжанову получил 10 000 долларов. Кроме этого, награды получили и другие тренеры нашей сборной.
Также, была объявлена сумма награды, предоставленная Федерацией бокса Казахстана боксерам, хорошо выступившим на Олимпиаде в Париже:
Первое место: 220 тысяч долларов;
Второе место: 120 тысяч долларов;
Третье место: 70 тысяч долларов;
Четвертое место: 30 тысяч долларов;
Пятое место: 10 тысяч долларов", — сообщили в Федерации.
Напомним, что олимпийские лицензии имеют следующие казахстанские боксеры: Сакен Бибосынов, Камшыбек Кункабаев, Карина Ибрагимова, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов, Нурбек Оралбай и Айбек Оралбай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2077133-stalo-izvestno-skolko-zarabotayut-kazahstanskie-boksery-za-medali-na-olimpiade-v-parizhe/