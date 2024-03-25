Сборная Казахстана по батутной гимнастике завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже

Команда Казахстана по батутной гимнастике смогла завоевать лицензию на участие в Олимпийский играх-2024, которые пройдут в Париже, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
Данную лицензию для всей команды по итогам успешного выступления на этапе Кубка мира в немецком Котбусе завоевал казахстанец Данил Мусабаев, завоевавший 47-е место на соревнованиях.
Как отмечают в Национальном олимпийском комитете РК, в зачет идут лучшие результаты на двух ЭКМ из пяти, показанные спортсменом в течение года.
Олимпийский отбор по данным соревнованиям завершился, на играх выступят 16 мужчин и 16 женщин, по итогам среди остальных стран Казахстан занял 14-е место.
Добавим, что ранее историческую лицензию на Олимпиаду завоевали отечественные фехтовальщики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2072991-sbornaya-kazahstana-po-batutnoy-gimnastike-zavoevala-litsenziyu-na-olimpiadu-v-parizhe/