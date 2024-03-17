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В паралимпийской сборной Казахстана заявили о планах поставить рекорд на играх в Париже

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Зульфия Габидуллина
Зульфия Габидуллина: Buda Mendes/Getty Images

Президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев высказался о планах на предстоящие Паралимпийские игры – 2024 в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Глава ведомства рассказал о потенциальном рекорде, который могут поставить казахстанские параспортсмены.

"У нас уже есть 11 лицензий. Всего планируем получить до 25 лицензий. Такое случится впервые, для нас это очень много. Ожидания очень большие, мы надеемся. Но мы не ставим перед спортсменами каких-то задач, не пытаемся дополнительно мотивировать. Потому что они сами себя так мотивируют! Главное им не мешать. Не хочу сглазить, но надеюсь, что привезем медаль…", - заявил Боранбаев.

Напомним, что XVII Паралимпийские летние игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2069772-v-paralimpiyskoy-sbornoy-kazahstana-zayavili-o-planah-postavit-rekord-na-igrah-v-parizhe/

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