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Казахстан завоевал вторую олимпийскую лицензию по таеквондо

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Таеквондист Самирхон Абабакиров
Самирхон Абабакиров: Olympic.kz

Сегодня, 16 марта в китайском Тайане состоялся заключительный день отборочного турнира по таеквондо на Олимпийские игры-2024 в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров завоевал олимпийскую лицензию в весовой категории до 58 килограммов. В заключительной схватке за путевку ему удалось одержать победу над представителем Филиппин Куртом Брианом Барбосой.

Отметим, что это уже вторая олимпийская лицензия для Национальной сборной по таеквондо. Ранее в весовой категории до 80 килограммов путевку выиграл 17-летний казахстанец Батырхан Толеугали.

Сегодня на турнире также выступили представительницы казахстанской сборной Мария Севостьянова (57 кг) и участница ОИ-2016 в Рио, а также ОИ-2020 в Токио – Жансель Дениз (+67 кг), однако обе спортсменки потерпели поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2069421-kazahstan-zavoeval-vtoruyu-olimpiyskuyu-litsenziyu-po-taekvondo/

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