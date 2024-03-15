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Глава Международного Олимпийского Комитета поздравил Головкина с избранием на пост президента НОК Казахстана

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Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото: olympic.kz

Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах поздравил боксера Геннадия Головкина с избранием на пост главы НОК Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

На этом посту 41-летний экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO сместил Тимура Кулибаева.

"Позвольте мне выразить Вам мои самые искренние поздравления с избранием на пост Президента Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан 26 февраля 2024 года и пожелать Вам удачи на этом посту.

МОК надеется на продолжение плодотворного сотрудничества с вашим НОК и остается в полном вашем распоряжении, чтобы продолжать поддерживать и содействовать вашему НОК в выполнении его миссии и повседневной деятельности в интересах Олимпийского движения и спортсменов Казахстана.

Мы будем очень рады встретиться с вами в ближайшее время в Олимпийском доме в Лозанне", - говорится в официальном письме главы МОК Томаса Баха.

Напомним, ранее Головкина с назначением на новую должность поздравила Всемирная боксерская ассоциация.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2069253-glava-mezhdunarodnogo-olimpiyskogo-komiteta-pozdravil-golovkina-s-izbraniem-na-post-prezidenta-nok-kazahstana/

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