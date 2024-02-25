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Казахстанец стал чемпионом на лицензионном этапе Кубка мира

Опубликовано:

Нариман Курбанов
Нариман Курбанов. Фото: olympic.kz

Казахстанец Нариман Курбанов стал чемпионом лицензионного этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком городе Котбус, сообщает NUR.KZ со ссылкой на qaz_olympics.

Казахстанец завоевал золотую медаль на снаряде "конь". Наш соотечественник набрал в общей сложности 15,433 очка в скачках. "Серебро" завоевал представитель Иордании Ахмад Абу Ал Соуд с результатом в 15.300 очков, замкнул тройку лидеров гимнаст из Южной Кореи Вунг Хур с аналогичным результатом.

В 2023 году Нариман Курбанов уже становился чемпионом этапов Кубка мира, которые проходили в Азербайджане и Катаре.

Отметим, на эти соревнования собрались 370 лучших спортсменов из 80 стран мира, а результаты турнира будут учитываться в зачете при распределении лицензий для участия на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2062817-kazahstanets-stal-chempionom-na-litsenzionnom-etape-kubka-mira/

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