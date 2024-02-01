"Все имеют право на критику решения суда": глава МОК – о дисквалификации российской фигуристки и лишении олимпийского «золота» всей команды

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что CAS отстранил Валиеву на четыре года из-за допинга, а также аннулировал ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года. Тем самым лишив российскую сборную золотой медали командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

"Мы приняли к сведению решение CAS, с которым МОК, конечно, согласится. Все имеют право на критику решения суда, иметь собственное мнение, мы же должны полностью уважать это решение. Для нас все это дело является еще одним подтверждением того, что наша решимость, наши просьбы, которые мы неоднократно делали во время допинговых дел, направлены на то, что значение имеют не только спортсмены, но и окружение спортсменов, чья деятельность должна расследоваться больше, лучше и глубже. Это еще больше относится к ситуациям, когда мы говорим о несовершеннолетних", - цитирует главу МОК источник.

Напомним, что после вынесения приговора российская сторона заявила, что оспорит решение Международного союза конькобежцев о лишении золотой медали всей сборной.

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