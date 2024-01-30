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Российская сторона оспорит лишение золота Олимпиады после дисквалификации Валиевой

Опубликовано:

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Олимпийский комитет России (ОКР) выпустил официальное заявление об обжаловании решения по командному турниру фигуристов на Играх-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Во вторник Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о пересмотре результатов этих соревнований после четырехлетней дисквалификации россиянки Камилы Валиевой, которую утвердил Спортивный арбитражный суд (CAS). Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Результаты фигуристки в командном олимпийском турнире аннулированы, сборная России опустилась с первой на третью позицию после вычета баллов. Золото перешло к США, серебро — к Японии.

"Олимпийский комитет России совершенно точно будет обжаловать в CAS решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине. Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции.
Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира. Наша правовая позиция основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS", — говорится в заявлении.

На данный момент ОКР также судится в CAS по делу о собственном отстранении. Международный олимпийский комитет в октябре приостановил членство ОКР в связи с включением в состав российской организации четырех олимпийских комитетов, представляющих регионы, которые входят в международно признанную территорию Украины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2058291-rossiyskaya-storona-osporit-lishenie-zolota-olimpiady-posle-diskvalifikatsii-valievoy/

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