Казахстанские хоккеисты вышли в полуфинал юношеской Олимпиады

Мужская сборная Казахстана по хоккею в формате "три на три" пробилась в плей-офф зимней юношеской Олимпиады, которая проходит в южнокорейском Канвоне, передает NUR.KZ.

Во вторник состоялись заключительные матчи предварительного раунда. Сборная Казахстана одержала две победы. Сначала были обыграны испанцы (14:4), затем — британцы (22:13).

Суммарно в предварительном раунде казахстанцы одержали четыре победы при трех поражениях. С 12 очками команда заняла четвертое место, по дополнительным показателям опередив поляков. Обладатели первых трех позиций также продолжат борьбу за медали.

В полуфинале соперником сборной Казахстана будет команда Латвии, которая выиграла все матчи предварительного раунда с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб "+88". В другой встрече плей-офф поборются Австрия и Дания. Полуфиналы пройдут 24 января, матч за третье место и финал — днем позже.

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