Первого чемпиона зимней юношеской Олимпиады торжественно встретили в Казахстане (видео)

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан опубликовало кадры встречи Ильи Мизерных по возвращении с юношеской Олимпиады в южнокорейском Канвоне, передает NUR.KZ.
Спортсмен в первый день соревнований победил в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Золото Мизерных стало для Казахстана первым в истории на юношеских зимних Олимпийских играх.
В понедельник атлет вернулся в Алматы, где проживает и учится. В аэропорту его торжественно встретили, угостили баурсаками и подарили предметы национальной одежды.
Соревнования юношеской Олимпиады в Канвоне продлятся до 1 февраля. На данный момент в активе казахстанцев также бронза Полины Омельчук в шорт-треке. В общекомандном зачете национальная сборная занимает 13-е место.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2057025-pervogo-chempiona-zimney-yunosheskoy-olimpiady-torzhestvenno-vstretili-v-kazahstane-video/