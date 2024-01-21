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Казахстанские хоккеисты проиграли второй матч за день на юношеской Олимпиаде

Опубликовано:

Хоккейные коньки
Хоккейные коньки: Olympics.com

Мужская сборная Казахстана по хоккею в формате "три на три" уступила команде Латвии в матче третьего тура предварительного раунда юношеской Олимпиады, передает NUR.KZ.

Соревнования проходят в южнокорейском Канвоне. В третьем туре казахстанцы уступили со счетом 11:15. Ключевым стал второй период, который латвийцы выиграли с преимуществом в шесть шайб.

Для сборной Казахстана это второе поражение за день и на турнире. Ранее в воскресенье команда в упорной борьбе уступила австрийцам. В активе казахстанцев осталось три очка, они опустились на пятое место в таблице. Для выхода в полуфинал нужно занимать позицию в топ-4 по итогам предварительного раунда.

Сборная Латвии же выиграла все три матча. С девятью очками команда при лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб (+46) возглавляет таблицу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2056618-kazahstanskie-hokkeisty-proigrali-vtoroy-match-za-den-na-yunosheskoy-olimpiade/

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