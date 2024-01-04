В Астане открыли штаб по подготовке к Олимпиаде-2024

При министерстве туризма и спорта РК состоялось открытие штаба по подготовке к зимней юношеской Олимпиаде в Канвоне (Корея) и летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МТиС РК.

Штаб – уполномоченный орган, созданный с целью исполнения поручения Главы государства по налаживанию координации работы по линии Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, Национального олимпийского комитета и спортивных федераций. Одна из основных задач органа – обеспечение качественной подготовки к предстоящим международным стартам. Штаб будет работать на постоянной основе до окончания всех комплексных соревнований.

13 декабря 2023 года с участием экспертов в сфере спорта министерством был издан приказ о создании штаба по организации подготовки национальных сборных команд Республики Казахстан к зимней юношеской Олимпиаде и летним Олимпийским и Паралимпийским играм.

В состав штаба вошли 6 человек:

Канагатов Е.Б. – директор департамента спорта НОК РК; Сапиев С.Ж. – заместитель генерального секретаря НОК РК; Ахметшарип Д.С. – советник министра по связям с общественностью и средствами массовой информации; Нурсафина А.Т. – руководитель команды по художественной гимнастике РГКП "Дирекции развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан; Алдонгаров Н.Ж. – руководитель команды по спортивному скалолазанию РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан; Киятбай Б. Б. – спортивный директор Республиканского общественного объединения "Национальная федерация конькобежцев".

"Для качественной подготовки национальной сборной команды был сформирован пул спортсменов – вероятных претендентов на завоевание лицензий и медалей. Некоторые лидеры сборной будут готовиться по индивидуальному плану, который будет составлен с учетом специфики каждого вида спорта, потребности спортсмена, медико-биологического обеспечения, включая физиотерапию, реабилитацию и профилактику травм, психологическую поддержку и помощь спортсменам в управлении стрессом в подготовке к соревнованиям. Следует отметить, что полностью пересмотрены подходы и принципы формирования календаря подготовки наших атлетов", - заявил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Напомним, IV зимняя юношеская Олимпиада пройдет с 19 января по 1 февраля 2024 года в Канвондо, Южная Корея. В Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года состоятся XXXIII летние Олимпийские игры, а XVIII летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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