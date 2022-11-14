Представлен талисман Олимпийских игр 2024 года в Париже

Олимпийские кольца. Иллюстративное фото: pixabay.com

Официальная Instagram-страница Олимпийских игр опубликовала фотографии талисмана Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже. Талисманом игр стал фригийский колпак.

На опубликованных фото в стиле персонажей мультфильма изображены два красных колпака, один из которых держит французский флаг.

"Они спортивные, любят вечеринки, а еще они французы до мозга костей!" - говорится в описании к фотографиям с новым символом Олимпиады.

При этом у одного из колпаков вместо ноги протез. Так, судя по всему, выделен символ Паралимпийских игр.

В описании к фотографиям отмечается, что фригийский колпак является "знаменитым французским символом свободы".

Согласно данным на портале Academic.ru, фригийский колпак - головной убор красного цвета древних фригийцев, послуживший моделью для шапок участников Французской революции конца XVIII века. По-другому его еще называют "шапкой свободы" или признаком свободного человека. По преданию, в Древней Греции и Риме его носили освобожденные рабы, поэтому он и приобрел значение символа свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1997129-predstavlen-talisman-olimpiyskih-igr-2024-goda-v-parizhe/