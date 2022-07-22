Стали известны новые даты проведения Азиатских игр-2022

Логотип Азиатских игр-2022. Фото: ocasia.org

Летние Азиатские игры-2022 в Ханчжоу (Китай), которые были перенесены из-за коронавируса, пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Олимпийского совета Азии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Напомним, что изначально 19-е Азиатские игры должны были состоятся в этом году с 10 по 25 сентября в Ханчжоу. Но в мае текущего года организаторы перенесли Азиаду-2022 на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Теперь пресс-служба Олимпийского совета Азии сообщила, что летние Азиатские игры-2022 пройдут в 2023 году с 23 сентября по 8 октября.

Отметим, что Китай примет Азиаду в третий раз. В 1990 году Азиатские игры состоялись в Пекине, а в 2010-м - в Гуанчжоу.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1979810-stali-izvestny-novye-daty-provedeniya-aziatskih-igr-2022/