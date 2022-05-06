Азиатские игры 2022 года перенесли на неопределенный срок

Логотип Азиатских игр-2022. Фото: ocasia.org

Летние Азиатские игры 2022 года, которые должны были состояться с 10 по 25 сентября этого года в городе Ханчжоу (КНР), отложены на неопределенный срок, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстана.

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По информации Олимпийского Совета Азии (ОСА), о новых сроках проведения будет сообщено позже.

"После детальных обсуждений с Олимпийским комитетом Китая (COC) и Организационным комитетом Азиатских игр в Ханчжоу (HAGOC) Исполнительный совет OCA сегодня принял решение отложить 19-е Азиатские игры, которые должны были состояться в Ханчжоу, Китай, с 10 по 25 сентября 2022 года. Новые даты проведения 19-х Азиатских игр будут согласованы между ОСА, COC и HAGOC и объявлены в ближайшее время.

Организационный комитет Азиатских игр в Ханчжоу очень хорошо подготовился к проведению Игр в запланированные сроки, несмотря на глобальные проблемы. Однако вышеуказанное решение было принято всеми заинтересованными сторонами после тщательного рассмотрения ситуации с пандемией и масштабом Игр.

Название и эмблема 19-х Азиатских игр останутся неизменными, и ОСА считает, что благодаря совместным усилиям Игры пройдут успешно", — говорится в заявлении Олимпийского Совета Азии.

Добавим, что данное решение было объявлено сегодня, 6 мая на заседании Исполкома Олимпийского совета Азии в городе Ташкент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1968380-aziatskie-igry-2022-goda-perenesli-na-neopredelennyy-srok/