Одна из лучших: форму знаменосцев Казахстана на Олимпиаде передали музею

Сборная Казахстана. Фото: olympic.kz

Накануне, 18 мая, прошла церемония передачи Олимпийскому музею костюмов знаменосцев национальной сборной Казахстана на Олимпиаде-2022 в Пекине Абзала Ажгалиева и Екатерины Айдовой. Об этом сообщается на официальном сайте НОК.

Указывается, что НОК РК получил сертификат о передаче экспонатов в коллекцию "Культурное наследие Международного олимпийского комитета", подписанный лично президентом МОК Томасом Бахом.

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине форма казахстанских спортсменов была признана одной из лучших.

Международное олимпийское сообщество оказалось под большим впечатлением от костюмов знаменосцев флага Казахстана – шорт-трекиста Абзала Ажгалиева и конькобежки Екатерины Айдовой.

Костюм. Фото: olympic.kz

Как рассказали в НОК, многие мировые СМИ восхитились образами, которые создали казахстанские дизайнеры.

В итоге, Олимпийский музей предложил включить костюмы Абзала Ажгалиева и Томирис Екатерины Айдовой в коллекцию "Культурное наследие Международного Олимпийского комитета" и организовать торжественную церемонию их передачи.

Отмечается, что в этой коллекции собрано лучшее снаряжение спортсменов, которое наглядно показывает историю Олимпийских игр и их тесную связь с историей и культурой стран. Большую часть экспонатов подарили атлеты в ходе или после Олимпиад.

Головной убор. Фото: olympic.kz

Костюмы знаменосцев Казахстана будут выставлены на обозрение посетителей "сокровищницы" мирового Олимпийского движения – главного музея МОК в швейцарской Лозанне, где расположена штаб-квартира организации.

Музей существует почти 30 лет, но начало коллекции было положено намного раньше – в 1915 году. Сейчас в музее бережно хранятся тысячи ценных экспонатов истории Игр.

На церемонии присутствовали представители МОК Оливье Ниамки и Эдвард Кенсингтон. В коллекцию Олимпийского музея костюмы приняла Патрисия Рэймонд. Экспонаты передала олимпийская спортсменка Екатерина Айдова.

Костюм. Фото: olympic.kz

"С первых минут, как мы с Абзалом Ажгалиевым прибыли на Церемонию открытия зимних Олимпийских Игр в Пекине, мы поняли, что все внимание приковано к нашим нарядам. То, как на нас смотрели наши коллеги и зрители, доказывало, что наши образы всех покорили.

Мы волновались, и в то же время нас переполняла гордость и восхищение. Я считаю, что команда мастеров создала шедевры. Когда наша культура и традиции представлены так достойно, чувствуешь особую гордость и поддержку.

Сегодня я снова взволнована, потому что теперь эти невероятные костюмы продолжат знакомить людей из разных стран мира с уникальными традициями и историей казахского народа", – призналась спортсменка.

Екатерина Айдова. Фото: olympic.kz

После церемонии передачи костюмов Екатерина Айдова дала интервью для специального проекта Олимпийского фонда культуры и наследия Words of Olympians, которое будет включено в архив МОК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1969984-odna-iz-luchshih-formu-znamenostsev-kazahstana-na-olimpiade-peredali-muzeyu/