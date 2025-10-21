Боец Куат Хамитов объяснил свою критику в адрес Геннадия Головкина
Опубликовано:
Казахстанский боец Куат Хамитов рассказал, что раньше критиковал знаменитого казахстанского боксера Геннадия Головкина за отказ подниматься в весе, передает NUR.KZ со ссылкой на Namys Fighting.
Боец ММА Куат Хамитов дал большое интервью YouTube-каналу Namys Fighting, в ходе которого вспомнил, что в прошлом критиковал Головкина за отказ драться в другом весе.
"Я как фанат бокса... Почему я в одно время критиковал Головкина? Было время, когда он дрался и побеждал, я хотел посмотреть бой - Головкин против Андре Уорда. Головкин дрался на 73 кг, тот дрался на 76 кг (имеет в виду весовые категории - прим. ред.).
Головкин, будучи непобежденным "монстром", из-за трех кг не стал подниматься. Не стал, хотя это был бой мечты", - сказал Хамитов.
Боец отметил, что его самого сильно критиковали за проигрыши, хотя ему удалось поднять вес на 25 кг и провести "бои с монстрами весом в 100 кг". Он посоветовал молодым бойцам не бояться и рисковать.
Ранее Куат Хамитов объяснил, почему он всегда критикует казахстанский футбол.
До этого Хамитов резко высказался в своих социальных сетях о поражении национальной сборной Казахстана по футболу в полуфинале стыкового турнира Греции.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2299446-boec-kuat-hamitov-obyasnil-svoyu-kritiku-v-adres-gennadiya-golovkina/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах