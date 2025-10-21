Боец Куат Хамитов объяснил свою критику в адрес Геннадия Головкина

Казахстанский боец Куат Хамитов рассказал, что раньше критиковал знаменитого казахстанского боксера Геннадия Головкина за отказ подниматься в весе, передает NUR.KZ со ссылкой на Namys Fighting.

Боец ММА Куат Хамитов дал большое интервью YouTube-каналу Namys Fighting, в ходе которого вспомнил, что в прошлом критиковал Головкина за отказ драться в другом весе.

"Я как фанат бокса... Почему я в одно время критиковал Головкина? Было время, когда он дрался и побеждал, я хотел посмотреть бой - Головкин против Андре Уорда. Головкин дрался на 73 кг, тот дрался на 76 кг (имеет в виду весовые категории - прим. ред.).

Головкин, будучи непобежденным "монстром", из-за трех кг не стал подниматься. Не стал, хотя это был бой мечты", - сказал Хамитов.

Боец отметил, что его самого сильно критиковали за проигрыши, хотя ему удалось поднять вес на 25 кг и провести "бои с монстрами весом в 100 кг". Он посоветовал молодым бойцам не бояться и рисковать.

Ранее Куат Хамитов объяснил, почему он всегда критикует казахстанский футбол.

До этого Хамитов резко высказался в своих социальных сетях о поражении национальной сборной Казахстана по футболу в полуфинале стыкового турнира Греции.

