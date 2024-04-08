"Ни один футболист не может мне предъявить": Куат Хамитов высказался о критике футбола

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов в интервью "Вестнику ММА" объяснил, почему он всегда критикует казахстанский футбол, передает NUR.KZ.

Хамитов прокомментировал свои последние слова о том, что "футбол в Казахстане умер".

"Если я проигрываю, я проигрываю только самому себе. То есть я не отчитываюсь ни перед каким спонсором, ни перед страной, ни перед народом. Я народные деньги не трогаю. Если я проигрываю, я проигрываю самому себе. А когда ты сидишь на гособеспечении, когда народ обеспечивает, платит, когда вы играете на народные деньги, на кровь и пот народа, то вы обязаны показывать результат.

И каждый раз, когда про меня пишут какие-то комментарии, кто-то пытается задеть меня такими словами, у меня ответ простой: я, как вы, не получаю и ни перед кем не обязан. Я могу проиграть тысячу раз, миллион раз, но я никому ничем не обязан. Я провел 38 боев и больше половины — за границей. Это говорит, что я больше полумиллиона долларов за всю свою карьеру помог экономике Казахстана. Потому что я поехал в другую страну, оттуда привез деньги и тратил, платил налоги, покупал что-то, приносил экономике Казахстана свою пользу. Поэтому ни один футболист не может мне предъявить, что я что-то сделал не так, — заявляет Хамитов

Ранее, Хамитов резко высказался в своих социальных сетях о поражении национальной сборной Казахстана по футболу в полуфинале стыкового турнира Греции.

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