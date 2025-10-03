Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза в реванше и забрал чемпионский пояс PFL

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза на турнире PFL, который прошел в Дубае, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило шоу в ОАЭ. Их предыдущий бой прошел в Дубае в январе и завершился победой Нурмагомедова решением большинства судей. Тогда россиянин защитил пояс Bellator в легком весе (до 70,3 кг), но из-за поглощения этой лиги PFL в реванше был оспорен новый титул.

Второй поединок спортсменов вновь продлился все пять раундов и получился конкурентным. Соперники активно работали в стойке, а Нурмагомедов оформил несколько успешных тейкдаунов. На этот раз судьи единогласно признали сильнейшим россиянина (50:45, 49:46, 48:47).

Таким образом, 27-летний Нурмагомедов выиграл третий бой подряд и забрал пояс PFL в легком весе. Всего на счету россиянина теперь 20 побед при одном поединке без результата. Напомним, он приходится двоюродным братом Хабибу Нурмагомедову, который также тренирует спортсмена и является его секундантом.

Что касается Хьюза, то он проиграл в третий раз за карьеру. В активе 28-летнего ирландца осталось 14 побед.

Напомним, также в рамках турнира в Дубае титульный бой проиграл туркменистанец Довлетджан Ягшимурадов. А россиянин Магомед Магомедов, еще один представитель команды Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение нокаутом.

