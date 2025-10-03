Бойца из команды Хабиба Нурмагомедова жестко нокаутировали на турнире в Дубае (видео)
Опубликовано:
Американский боец смешанного стиля (ММА) Серхио Петтис досрочно победил россиянина Магомеда Магомедова на турнире PFL в Дубае, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов прошло в основном карде шоу в ОАЭ. Соперники встретились в рамках легчайшего дивизиона (до 61,2 кг).
Бой был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. У Магомедова было преимущество за счет работы в партере, однако во втором раунде он пропустил результативную атаку в стойке. Россиянин прыгнул на оппонента, но американец ответил точным ударом локтем в голову с разворота. Магомедов упал на настил, и рефери остановил поединок после одного добивающего панча.
Нокаут оказался настолько тяжелым, что россиянина при посторонней помощи покинул клетку еще до официального объявления результата.
ANOTHER SPINNING ELBOW KO FOR SERGIO PETTIS #RoadToDubai | LIVE NOW | Streaming on the ESPN App pic.twitter.com/AhNzNI5gj2— PFL (@PFLMMA) October 3, 2025
Таким образом, 32-летний американец, который ранее владел чемпионским поясом Bellator, выиграл второй раз подряд. Всего на его счету теперь 25 побед при семи поражениях.
33-летний Магомедов проиграл в пятый раз за карьеру и впервые нокаутом. В его активе осталась 21 победа.
Россиянин входит в команду бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который был его секундантом на турнире в Дубае.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2293548-boyca-iz-komandy-habiba-nurmagomedova-zhestko-nokautirovali-na-turnire-v-dubae-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах