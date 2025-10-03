Бойца из команды Хабиба Нурмагомедова жестко нокаутировали на турнире в Дубае (видео)

Американский боец смешанного стиля (ММА) Серхио Петтис досрочно победил россиянина Магомеда Магомедова на турнире PFL в Дубае, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в основном карде шоу в ОАЭ. Соперники встретились в рамках легчайшего дивизиона (до 61,2 кг).

Бой был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. У Магомедова было преимущество за счет работы в партере, однако во втором раунде он пропустил результативную атаку в стойке. Россиянин прыгнул на оппонента, но американец ответил точным ударом локтем в голову с разворота. Магомедов упал на настил, и рефери остановил поединок после одного добивающего панча.

Нокаут оказался настолько тяжелым, что россиянина при посторонней помощи покинул клетку еще до официального объявления результата.

ANOTHER SPINNING ELBOW KO FOR SERGIO PETTIS #RoadToDubai | LIVE NOW | Streaming on the ESPN App pic.twitter.com/AhNzNI5gj2 — PFL (@PFLMMA) October 3, 2025

Таким образом, 32-летний американец, который ранее владел чемпионским поясом Bellator, выиграл второй раз подряд. Всего на его счету теперь 25 побед при семи поражениях.

33-летний Магомедов проиграл в пятый раз за карьеру и впервые нокаутом. В его активе осталась 21 победа.

Россиянин входит в команду бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который был его секундантом на турнире в Дубае.

