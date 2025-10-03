Туркменистанец Довлетджан Ягшимурадов проиграл в бою за чемпионский пояс PFL

Американский боец смешанного стиля (ММА) Кори Андерсон победил туркменистанца Довлетджана Ягшимурадова на турнире PFL в Дубае, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало соглавным событием шоу в ОАЭ. На кону стоял титул в полутяжелом весе (до 93 кг).

Бой продлился все пять раундов. В стартовом отрезке преимущество было у Ягшимурадова, однако затем инициативу перехватил Андерсон. Американец уверенно вел поединок и в стойке, и в борьбе и в итоге одержал победу единогласным решением судей (49:45, 48:47, 49:45).

Ранее Андерсон был чемпионом Bellator. После слияния этой лиги с PFL он вновь забрал пояс, выиграв четвертый бой подряд. Всего в активе 36-летнего американца теперь 20 побед при шести поражениях и одном поединке без результата.

У Ягшимурадова прервалась серия из семи выигранных боев. На счету 36-летнего туркменистанца теперь 25 побед при восьми поражениях и одной ничьей.

Отметим, что минувший поединок стал для спортсменов реваншем. Ранее они бились в апреле 2021 года под эгидой Bellator, и тогда Андерсон нокаутировал Ягшимурадова.

Напомним, в другом поединке турнира в Дубае россиянин Магомед Магомедов из команды Хабиба Нурмагомедова был жестко нокаутирован.

