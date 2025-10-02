Узбекистанского бойца UFC дисквалифицировали за допинг

Узбекистанский боец смешанных единоборств Рамазан Темиров дисквалифицирован сроком на год после положительной допинг-пробы, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC.

UFC официально объявил о том, что боец будет дисквалифицирован на двенадцать месяцев после двух проваленных тестирований на допинг, проведённых агентством CSAD 12 июня и 4 июля. В допинг-пробах Темирова был обнаружен триметазидин – запрещённое вещество, применяемое для лечения сердечной недостаточности и других заболеваний сердца, которое входит в категорию гормональных и метаболических модуляторов в антидопинговом списке UFC.

28-летний боец сможет вернуться к выступлениям не ранее июля следующего года.

Темиров дебютировал в лиге в октябре 2024 года. В том бою он техническим нокаутом победил Си Джея Вергару. В марте текущего года представитель Узбекистана одержал вторую победу в организации, выиграв единогласным судейским решением у Чарльза Джонсона.

Напомним, это не первый случай с отстранением узбекистанских спортсменов из-за нарушения антидопинговых правил.

Ранее появилась информация об отстранении Лазизбека Муллажонова из-за применения запрещенных веществ.

В начале июля на два года был дисквалифицирован двукратный олимпийский чемпион таеквондист Улугбек Рашитов.

По информации ITA, Рашитова отстранили от соревнований из-за того, что он трижды не предоставил информацию о своем местонахождении.

