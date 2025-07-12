Двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана получил двухлетнюю дисквалификацию

Титулованный узбекистанский таеквондист Улугбек Рашитов дисквалифицирован на два года, передает NUR.KZ со ссылкой на Международное агентство по допинг-тестированию (ITA).

Соответствующее решение принято на основании нарушения антидопинговых правил. Рашитов трижды в течение 12 месяцев не предоставил информацию о своем местонахождении, что является обязательным требованием допинг-контроля.

Отмечается, что 23-летний спортсмен не оспаривал нарушение и согласился с дисциплинарными мерами. Дисквалификация Рашитова завершится 12 мая 2027 года. Все его индивидуальные результаты, достигнутые с момента нарушения (3 февраля 2025 года), аннулируются.

Сам узбекистанец опубликовал в Instagram видеообращение из-за случившегося.

"Я бы тоже хотел внести ясность. Меня дисквалифицировали не потому, что я был пойман на каком-то запрещенном препарате, а из-за того, что у меня были нарушения по местонахождению в антидопинговой системе. Каждый спортсмен должен заполнять программу, указывать, где он живет, куда улетает и где ночует. Каждый день.

В моем случае ко мне приехали в шесть утра в ноябре, хотя у меня в программе стояло девять вечера. Мне даже на телефон не позвонили, отправили только SMS. После этого сказали, что никакого "флажка" не будет. Спустя четыре месяца отправляют письмо и заявляют, что этот случай засчитывается как нарушение, и мы принимаем решение о дисквалификации. Я был в шоке. Ко мне последний раз 22 апреля приехали, взяли допинг-пробу. Убедились в том, что я чист, и приняли вот такое решение. Но это уже все позади. Что случилось — того не вернуть", — заявил Рашитов.

Спортсмен добавил, что полон мотивации продолжать карьеру и выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Также он выразил благодарность за поддержку и понимание.

Рашитов побеждал на двух последних Олимпийских играх (Токио-2020 и Париж-2024) в весовой категории до 68 килограммов. Также он брал золото на Азиатских играх и чемпионате Азии.

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