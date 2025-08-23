Топовый российский тяжеловес Сергей Павлович одержал вторую подряд победу в UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович одержал вторую подряд победу под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен выступил в основном карде турнира UFC Fight Night в Шанхае. Ему противостоял Валдо Кортес-Акоста. Перед боем россиянин занимал третье место в рейтинге тяжелого дивизиона (до 120,2 кг), доминиканец — шестое.
Поединок был рассчитан на три раунда и продлился всю дистанцию. Почти весь бой соперники провели в стойке. В итоге Павловича признали сильнейшим единогласным решением судей (30:27, 29:28, 29:28).
33-летний россиянин выиграл второй поединок подряд. Всего в его активе теперь 20 побед при трех поражениях.
У Кортеса-Акосты прервалась серия из пяти выигранных боев. На счету 33-летнего представителя Доминиканской Республики 14 побед при двух поражениях.
Напомним, в рамках турнира UFC в Шанхае ранее уступил казахстанец Дияр Нургожай. А этнический казах Тайлак Нуражы, представляющий Китай, одержал победу нокаутом.
