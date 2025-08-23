Казахский боец выполнил запрещенный удар, а затем нокаутировал соперника на турнире UFC

Китайский боец смешанных единоборств (ММА) казахского происхождения Тайлак Нуражы одержал досрочную победу на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен по прозвищу "Супер Саян" открыл основной кард шоу серии Fight Night в Шанхае. Он соперничал с ирландцем Кифером Кросби в полусреднем весе (до 77,1 кг).

Бой был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. Уже в стартовом отрезке Нуражы завладел явным преимуществом. Однако представитель Китая выполнил запрещенный удар коленом в голову, из-за чего Кросби получил сильное рассечение на лице. Ирландец согласился продолжить бой, а с Нуражы в качестве штрафа сняли два балла.

Уже через несколько секунд после возобновления поединка китаец перевел соперника в партер и провел серию ударов. Ввиду пассивной защиты от Кросби рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Для 24-летнего представителя Китая это был дебют в UFC. Теперь на счету этнического казаха 12 побед при одном поражении и одном поединке без результата.

Кросби проиграл все три боя в UFC. Всего послужном списке 35-летнего ирландца десять побед при шести поражениях.

Отметим, что в предварительном карде турнира в Шанхае выступил Махешат Хайсаер (Максат Кайсар) — еще один этнический казах, представляющий Китай. В рамках легкого дивизиона (до 70,3 кг) он проиграл американцу Гейджу Янгу единогласным решением судей по итогам трех раундов (27:30, 28:29, 28:29).

25-летний Махешат уступил в четвертый раз за последние пять боев. Всего на его счету десять побед при пяти поражениях.

Янг впервые выиграл под эгидой UFC. В активе 25-летнего американца теперь десять побед при трех поражениях.

