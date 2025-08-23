Казахстанец Дияр Нургожай редким приемом проиграл кыргызстанцу Урану Сатыбалдиеву на турнире UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Дияр Нургожай потерпел второе подряд поражение в Абсолютном бойцовском чемпионате, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен открывал кард турнира UFC Fight Night в китайском Шанхае. В рамках полутяжелого веса (до 93 кг) он встретился с кыргызстанцем Ураном Сатыбалдиевым.

Бой был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. Уже в стартовом отрезке Сатыбалдиев смог отправить соперника в нокдаун. В дальнейшем представитель Кыргызстана контролировал Нургожая в партере, а на третьей минуте поединка провел редкий удушающий прием Иезекииля. Казахстанец постучал, сигнализируя о сдаче, и рефери остановил противостояние.

Таким образом, 31-летний Сатыбалдиев одержал первую победу в UFC и закрыл поражение в дебютном поединке в лиге, которое потерпел, выйдя на коротком уведомлении в тяжелом весе. Всего за карьеру в ММА кыргызстанец выиграл девять боев и уступил в одном.

Нургожай потерпел второе подряд поражение. В прошлом поединке он дебютировал в UFC и также уступил досрочно, причем тогда провалил взвешивание. До перехода в этот промоушен 28-летний казахстанец выиграл все десять профессиональных боев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.