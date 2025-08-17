Хамзат Чимаев установил рекорд UFC по числу точных ударов за один бой

Новый чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, установил рекорд промоушена, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

Спортсмен в главном поединке турнира UFC 319 разгромил южноафриканца Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Чимаев стал новым чемпионом лиги в среднем весе (до 83,9 кг).

По ходу боя представитель ОАЭ выполнил 12 успешных тейкдаунов и значительную часть времени контролировал соперника в партере. Чимаев успел выполнить 529 точных ударов, что стало новым рекордом UFC. При этом в статистику значимых ударов вошло только 37 попаданий.

Суммарное время контроля со стороны Чимаева составило 21 минуту 40 секунд при продолжительности боя в 25 минут. Это второй результат в истории UFC. Рекорд принадлежит американцу Шону Шерку, который в 2007 году в титульном поединке в легком весе контролировал бразильца Эрмиса Франсу 22 минуты 18 секунд.

Напомним, убедительная победа принесла Чимаеву бонус за "Выступление вечера" в размере 50 тысяч долларов.

