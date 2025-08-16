Бой узбекистанца Нурсултона Рузибоева на UFC 319 отменили за день до турнира

Сорвался поединок узбекистанского бойца смешанных единоборств (ММА) Нурсултона Рузибоева с американцем Брайаном Баттлом, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA Fighting.

Противостояние спортсменов изначально было включено в кард турнира UFC 319, который пройдет в Чикаго в ночь с 16 на 17 августа по казахстанскому времени.

Однако Баттл стал единственным, кто провалил официальное взвешивание. Он показал результат 190 фунтов (около 86,2 кг), что на пять фунтов превышает лимит среднего веса. У Рузибоева зафиксировали 186 фунтов — это допустимый перевес для поединков без титульного статуса.

Изначально появилась информация, что бой останется в силе, но американец будет оштрафован в пользу узбекистанца на 30% от своего гонорара. Однако позднее было объявлено об отмене поединка.

"Вместо того, чтобы слишком много говорить, тебе в первую очередь следовало бы сделать вес. Это профессиональный спорт, блонди", — написал Рузибоев в Instagram-stories и прикрепил эмодзи свиньи.

Напомним, в преддверии UFC 319 прошло и церемониальное взвешивание, в рамках которого участники турнира, в том числе казахстанец Алиби Идрис, провели заключительные дуэли взглядов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.