Алиби Идрис с флагом Казахстана и в шлеме воина провел дуэль взглядов перед боем за контракт с UFC
Опубликовано:
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Алиби Идрис принял участие в церемониальном взвешивании перед турниром UFC 319, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмену предстоит открыть турнир поединком с американцем Джозефом Моралесом. Они встретятся в рамках финала шоу The Ultimate Fighter 33 в наилегчайшем весе (до 56,7 кг), победитель которого получит контракт с UFC.
Накануне турнира его участники приняли участие в церемониальном взвешивании при зрителях, подразумевающее также последние дуэли взглядов. Идрис вышел на сцену с флагом Казахстана, а затем надел на голову воинский шлем куполообразной формы с бармицей (кольчужная сетка).
Спортсмен поприветствовал рукопожатием главу UFC Дану Уайта, а также Моралеса. Затем соперники в уважительной обстановке провели дуэль взглядов.
Напомним, на официальном взвешивании и Идрис, и Моралес уложились в необходимый лимит. Их бой стоит ожидать 17 августа около 03:00 по времени Астаны.
Ранее никто из представителей Казахстана не становился чемпионом шоу The Ultimate Fighter. В преддверии исторического боя Идрис выступил с яркой речью.
