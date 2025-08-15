Казахстанец Алиби Идрис последним прошел взвешивание перед историческим боем на турнире UFC
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Алиби Идрис справился с весогонкой перед поединком на турнире UFC 319 в США, передает корреспондент NUR.KZ.
Турнир пройдет в Чикаго в ночь с 16 на 17 августа по казахстанскому времени. Идрису предстоит открывать турнир. Он выступит в финале шоу The Ultimate Fighter в наилегчайшем весе (до 56,7 кг), победитель которого получит контракт с UFC.
На официальном взвешивании Идрис появился последним — ближе к дедлайну. Он показал 126 фунтов (около 57,2 кг), что является допустимым перевесом для боев без титульного статуса.
Аналогичный результат был у американца Джозефа Моралеса — соперника казахстанца по финалу TUF 33.
Таким образом, их бой остался в силе. Напомним, ранее никто из казахстанцев не становился чемпионом шоу The Ultimate Fighter.
Участники главного события UFC 319 также успешно прошли взвешивание. Южноафриканец Дрикус дю Плесси и представитель ОАЭ Хамзат Чимаев оспорят титул в среднем весе (до 83,9 кг).
Единственном спортсменом, провалившим взвешивание, стал американец Брайан Баттл, у которого назначен бой с узбекистанцем Нурсултоном Рузибоевым в рамках среднего дивизиона. Представитель США предпоследним вышел на официальную процедуру и показал 190 фунтов (86,2 кг).
Рузибоев же справился со взвешиванием — 186 фунтов (84,4 кг). Узбекистанец получит дополнительные выплаты, которые вычтут из гонорара Баттла в качестве штрафа.
