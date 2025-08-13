"Дать молодежи надежду": казахстанец Алиби Идрис выступил с яркой речью перед боем за контракт с UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Алиби Идрис принял участие в медиадне перед турниром UFC 319, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал MMA Crazy.

Номерное шоу промоушена пройдет в ночь с 16 на 17 августа по казахстанскому времени. Бой с участием Идриса откроет турнир. Ему предстоит выступить в финале шоу The Ultimate Fighter (TUF) в наилегчайшем весе (до 56,7). Соперником будет американец Джозеф Моралес.

Победитель этого боя получит контракт с UFC. Ранее никто из казахстанцев не становился чемпионом данного шоу от промоушена.

"На меня ничего не давит, потому что мы давление уже получили в TUF. Сложные съемки, шоу... Сейчас я счастлив. Пять лет назад я начал заниматься профессиональными ММА, а сейчас я здесь. Я очень заряжен, привык к камерам, вниманию. Хочу быть здесь и чувствую себя комфортно.

Пара дней осталась, и моя мечта — дать молодежи надежду на то, что в жизни все возможно. Простые парни, как мы, как они, могут добиться всего. Два-три года назад я мечтал, чтобы у меня была форма UFC, а сейчас просто рад, что мне дали сумку UFC (смеется). Я пришел сюда не за победой, а за мечтой. Хочу показать не просто бои, а шоу. Хочу и в финале показать яркий бой", — заявил Идрис.

Поединок спортсмена в финале TUF начнется около 03:00 по казахстанскому времени. На данный момент в активе Идриса победы во всех десяти боях в профессиональных ММА. Моралес выиграл 12 поединков и уступил в двух.

Напомним, ранее казахстанец и американец провели дуэль взглядов перед очным противостоянием.

