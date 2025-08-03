Болевым приемом завершился главный бой турнира UFC в дивизионе Асу Алмабаева
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Японский боец смешанных единоборств (ММА) Тацуро Таира одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен выступил в главном событии турнира серии Fight Night. Его соперником был южнокореец Хьюн Сун Пак, который заменил выбывшего из-за травмы иракца Амир Альбази. Перед поединком Таира занимал шестое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг), его оппонент не входил в топ-15.
Бой был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. Уже в стартовом отрезке японец завладел инициативой и смог оформить нокдаун. Во втором раунде Таира в партере "забрал спину" соперника и провел успешный болевой прием. Пак постучал, сигнализируя о сдаче.
Таким образом, 25-летний японец закрыл единственное поражение в карьере, которое потерпел от американца Брэндона Ройвала. В активе Таиры теперь 17 побед.
29-летний Пак в профессиональных ММА проиграл впервые. На его счету осталось десять побед.
Напомним, в число ведущих бойцов наилегчайшего дивизиона UFC входит казахстанец Асу Алмабаев, выигравший поединок на недавнем турнире в Абу-Даби. Сейчас "Зульфикар" занимает девятое место в рейтинге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2271612-bolevym-priemom-zavershilsya-glavnyy-boy-turnira-ufc-v-divizione-asu-almabaeva/
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