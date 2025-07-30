Обновленный рейтинг UFC: Нурмагомедов поднялся на первое место легчайшем дивизионе
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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал на своем официальном сайте обновленные версии рейтинга во всех весовых категориях, передает NUR.KZ.
Значительные изменения произошли в средней весовой категории. Нидерландский боец Ренье Де Риддер в минувший уикенд, победивший на турнире UFC в Абу-Даби австралийца Роберта Уиттакера.
Голландец взлетел сразу на восемь строчек и теперь располагается на пятом месте. Уиттакер потерял две позиции и теперь является седьмым в списке. Чемпионом в этом весе продолжает оставаться южноафриканский файтер Дрикус Дю Плеси.
Россиянин Умар Нурмагомедов поднялся со второго места в легчайшем дивизионе и теперь делит лидерскую позицию с Шоном О Мэлли. Чемпионом в этой весовой категории является грузин Мераб Двалишвили.
Казахстанский боец Асу Алмабаев, одержавший победу на турнире UFC в Абу-Даби, сохранил за собой девятое место в легком дивизионе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2270598-obnovlennyy-reyting-ufc-nurmagomedov-podnyalsya-na-pervoe-mesto/
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