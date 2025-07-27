Шавкат Рахмонов назвал сроки возвращения в октагон UFC

Казахстанский боец смешанных единоборствах (ММА) Шавкат Рахмонов высказался о своей травме и сроках возвращения, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Спортсмен присутствовал на последнем турнире промоушена, который прошел в Абу-Даби. Рахмонов был секундантом казахстанца Асу Алмабаева, одержавшего пятую победу в UFC.

Сам "Номад" не выходил в октагон с прошлого декабря, когда одолел ирландца Иэна Мачадо Гэрри в претендентском поединке. После этого Рахмонов занимался здоровьем и продолжал восстановление.

"Сам хочу [вернуться]. В данный момент травму залечиваю. Иншалла, я думаю, до конца года хочу вернуться. Где-то ноябрь или декабрь. Если получится, хорошо будет. Если по самочувствию буду готов. В данный момент [приоритет] — титульное противостояние. Ислам Махачев с [Джеком] Делла Маддаленой будет драться — ну, мне без разницы. Можно претендентский — кто угодно. Самое главное — чтобы я был готов", — заявил Рахмонов.

На данный момент казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Чемпионским поясом владеет австралиец Джек Делла Маддалена. Ожидается, что первую защиту он проведет в бою с россиянином Исламом Махачевым — бывшим обладателем титула в легком весе.

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