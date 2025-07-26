Узбекистанец Богдан Гуськов нокаутировал россиянина Никиту Крылова на турнире UFC
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Узбекистанский боец смешанного стиля (ММА) Богдан Гуськов нокаутировал россиянина Никиту Крылова на турнире UFC Fight Night, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов открыло основной кард шоу в Абу-Даби. Перед боем Крылов занимал десятое место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC (до 93 кг), Гуськов — 13-е.
Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. Уже в стартовом отрезке Гуськову удался точный удар правой рукой в голову, от которого Крылов упал. После добивания от узбекистанца рефери остановил бой и зафиксировал нокаут.
32-летний Гуськов досрочно выиграл четвертый поединок подряд. Всего в его активе 18 побед при трех поражениях. Ожидается, что при следующем обновлении рейтинга UFC узбекистанец войдет в топ-10 полутяжелого дивизиона.
Крылов же проиграл второй раз подряд. На счету 33-летнего представителя России теперь 30 побед при 11 поражениях.
Напомним, ранее на турнире UFC в Абу-Даби был обновлен рекорд промоушена по числу нокдаунов за один бой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2269263-uzbekistanec-bogdan-guskov-nokautiroval-rossiyanina-nikitu-krylova-na-turnire-ufc/
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