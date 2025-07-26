Узбекистанец Богдан Гуськов нокаутировал россиянина Никиту Крылова на турнире UFC

Узбекистанский боец смешанного стиля (ММА) Богдан Гуськов нокаутировал россиянина Никиту Крылова на турнире UFC Fight Night, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов открыло основной кард шоу в Абу-Даби. Перед боем Крылов занимал десятое место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC (до 93 кг), Гуськов — 13-е.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. Уже в стартовом отрезке Гуськову удался точный удар правой рукой в голову, от которого Крылов упал. После добивания от узбекистанца рефери остановил бой и зафиксировал нокаут.

32-летний Гуськов досрочно выиграл четвертый поединок подряд. Всего в его активе 18 побед при трех поражениях. Ожидается, что при следующем обновлении рейтинга UFC узбекистанец войдет в топ-10 полутяжелого дивизиона.

Крылов же проиграл второй раз подряд. На счету 33-летнего представителя России теперь 30 побед при 11 поражениях.

Напомним, ранее на турнире UFC в Абу-Даби был обновлен рекорд промоушена по числу нокдаунов за один бой.

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