Асу Алмабаев против Хосе Очоа: во сколько бой, трансляция UFC

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт

      Асу Алмабаев против Хосе Очоа: во сколько бой, трансляция UFC

      Опубликовано:

      Асу Алмабаев
      Асу Алмабаев. Фото: Todd Lussier / Zuffa LLC via Getty Images

      В субботу, 26 июля, казахстанец Асу Алмабаев проведет очередной поединок под эгидой UFC. NUR.KZ рассказывает главное о противостоянии "Зульфикара" с перуанцем Хосе Очоа.

      Во сколько начнется бой?

      Алмабаев выступит в основном карде турнира серии UFC Fight Night. Его поединок с Очоа начнется около 00:30 по казахстанскому времени (27 июля).

      Сам турнир примет "Etihad Arena" в Абу-Даби — столице ОАЭ. Шоу начнется в 21:00 по казахстанскому времени.

      Где смотреть бой?

      На территории Казахстана легальную прямую трансляцию поединка Алмабаева и Очоа предложит сервис Setanta Sports в рамках платной подписки.

      Какие правила боя?

      Соперники сойдутся в рамках наилегчайшего веса (до 56,7 кг). В рейтинге UFC этого дивизиона Алмабаев занимает девятое место, Очоа не входит в топ-15.

      Данный поединок рассчитан на три раунда по пять минут. Если он продлится всю дистанцию, то победитель определится подсчетом очков на судейских карточках.

      Какие результаты у Алмабаева и Очоа?

      Казахстанец выступает в UFC с 2023 года и выиграл первые четыре боя под эгидой промоушена. Однако в последнем поединке в марте он потерпел поражение от португальца Манеля Капе. Тогда прервалась серия Алмабаева из 17 побед. Всего за карьеру 31-летний казахстанец выиграл 21 поединок (три нокаута и девять сабмишенов) при трех поражениях.

      Очоа в прошлом ноябре дебютировал в UFC с проигрыша, но закрыл его победой. Всего на его счету восемь выигранных боев при одном поражении и одном поединке без результата. 24-летний перуанец заменил в карде узбекистанца Рамазана Темирова, который сдал положительный допинг-тест.

      Кто еще выступит на турнире UFC в Абу-Даби?

      Главным событием вечера будет бой австралийца Роберта Уиттакера и нидерландца Ренье де Риддера — пятого и 12-го номеров среднего дивизиона (до 83,9 кг) соответственно. Уиттакер ранее владел поясом UFC в этом весе.

      Соглавным событием назначен поединок еще одного бывшего чемпиона — Петра Яна. Россиянин, сейчас занимающий третье место в рейтинге легчайшего дивизиона (до 61,2 кг), побьется с американцем Маркусом Макги — 13-м номером весовой категории.

      Откроет основной кард противостояние россиянина Никиты Крылова и узбекистанца Богдана Гуськова. Они занимают 10-е и 13-е места в рейтинге полутяжелого дивизиона (до 93 кг) соответственно. Еще в одном поединке основного карда россиянин Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, побьется с канадцем Марком-Андре Баррио в рамках среднего веса.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.