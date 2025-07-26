Асу Алмабаев против Хосе Очоа: во сколько бой, трансляция UFC
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В субботу, 26 июля, казахстанец Асу Алмабаев проведет очередной поединок под эгидой UFC. NUR.KZ рассказывает главное о противостоянии "Зульфикара" с перуанцем Хосе Очоа.
Во сколько начнется бой?
Алмабаев выступит в основном карде турнира серии UFC Fight Night. Его поединок с Очоа начнется около 00:30 по казахстанскому времени (27 июля).
Сам турнир примет "Etihad Arena" в Абу-Даби — столице ОАЭ. Шоу начнется в 21:00 по казахстанскому времени.
Где смотреть бой?
На территории Казахстана легальную прямую трансляцию поединка Алмабаева и Очоа предложит сервис Setanta Sports в рамках платной подписки.
Какие правила боя?
Соперники сойдутся в рамках наилегчайшего веса (до 56,7 кг). В рейтинге UFC этого дивизиона Алмабаев занимает девятое место, Очоа не входит в топ-15.
Данный поединок рассчитан на три раунда по пять минут. Если он продлится всю дистанцию, то победитель определится подсчетом очков на судейских карточках.
Какие результаты у Алмабаева и Очоа?
Казахстанец выступает в UFC с 2023 года и выиграл первые четыре боя под эгидой промоушена. Однако в последнем поединке в марте он потерпел поражение от португальца Манеля Капе. Тогда прервалась серия Алмабаева из 17 побед. Всего за карьеру 31-летний казахстанец выиграл 21 поединок (три нокаута и девять сабмишенов) при трех поражениях.
Очоа в прошлом ноябре дебютировал в UFC с проигрыша, но закрыл его победой. Всего на его счету восемь выигранных боев при одном поражении и одном поединке без результата. 24-летний перуанец заменил в карде узбекистанца Рамазана Темирова, который сдал положительный допинг-тест.
Кто еще выступит на турнире UFC в Абу-Даби?
Главным событием вечера будет бой австралийца Роберта Уиттакера и нидерландца Ренье де Риддера — пятого и 12-го номеров среднего дивизиона (до 83,9 кг) соответственно. Уиттакер ранее владел поясом UFC в этом весе.
Соглавным событием назначен поединок еще одного бывшего чемпиона — Петра Яна. Россиянин, сейчас занимающий третье место в рейтинге легчайшего дивизиона (до 61,2 кг), побьется с американцем Маркусом Макги — 13-м номером весовой категории.
Откроет основной кард противостояние россиянина Никиты Крылова и узбекистанца Богдана Гуськова. Они занимают 10-е и 13-е места в рейтинге полутяжелого дивизиона (до 93 кг) соответственно. Еще в одном поединке основного карда россиянин Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, побьется с канадцем Марком-Андре Баррио в рамках среднего веса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2269164-asu-almabaev-protiv-hose-ochoa-vo-skolko-boy-translyaciya-ufc/
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