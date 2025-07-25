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    Спорт

      UFC анонсировал бой казахстанца Азата Максума на номерном турнире

      Опубликовано:

      Бойцы Азат Максум и Митч Рапосо (слева направо)
      Азат Максум и Митч Рапосо (слева направо). Коллаж: Пресс-служба UFC

      Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально анонсировал следующий бой казахстанского представителя смешанных единоборств Азата Максума, передает NUR.KZ.

      Спортсмен выступит на номерном турнире UFC 321, который пройдет 25 октября 2025 года в Абу-Даби — столице ОАЭ. Соперником Максума будет американец Митч Рапосо.

      Поединок пройдет в рамках наилегчайшего веса (до 56,7 кг). Оба спортсмена не входят в топ-15 данного дивизиона.

      Максуму 30 лет, до перехода в UFC он выиграл все 14 боев. Казахстанец дебютировал в лиге с победы над американцем Тайсоном Нэмом, но затем потерпел два поражения — от представителя США Чарльза Джонсона и россиянина Тагира Уланбекова. Все поединки дошли до решения судей.

      Рапосо же провел два боя в UFC и оба проиграл раздельными решениями рефери — бразильцу Андре Лиме и китайцу Су Мудаэржи. Всего в активе 26-летнего американца девять побед при трех поражениях.

      Добавим, что возглавит UFC 321 титульный бой в тяжелом весе. Англичанин Том Аспиналл будет защищать пояс, на который претендует бывший временный чемпион из Франции Сирил Ган.

      Стоит отметить, что ближайший турнир UFC также пройдет в Абу-Даби. В субботу, 26 июля, в столице ОАЭ выступит казахстанец Асу Алмабаев, который в рамках наилегчайшего дивизиона будет биться с перуанцем Хосе Очоа.

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